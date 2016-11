Tal van naschokken in Italië

ROME - De angst in het aardbevingsgebied in Midden-Italië blijft onveranderd groot. Dinsdag is er opnieuw een groot aantal naschokken gevoeld. De zwaarste had volgens de geologische dienst een kracht van 4,8. Er is opnieuw schade aangericht, maar er zijn geen ernstige persoonlijke ongelukken gebeurd.

Door ANP - 1-11-2016, 15:42 (Update 1-11-2016, 15:42)

In het dorp Ussita zijn volgens de burgemeester verscheidene panden die na de grote klap van zondag nog overeind stonden alsnog ingestort. ,,Het is een lijdensweg, het houdt maar niet op.'' Zijn collega van Castelsantangelo sul Nera had een vergelijkbaar verhaal. ,,Hier valt alles om. Het dorp is vrijwel met de grond gelijkgemaakt. Wat nog staat, is erg instabiel.''

In de getroffen regio zijn zeker 30.000 mensen dakloos geworden. Ze worden in de omgeving opgevangen in hotels en noodonderkomens, maar veel slachtoffers hebben dicht bij huis de nacht nog doorgebracht in hun auto.