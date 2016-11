Bulgarije haalt valse euros boven water

ANP Bulgarije haalt valse euros boven water

PLOVDIV - Duikers van de Bulgaarse politie hebben voor voor miljoenen aan valse biljetten van 500 euro opgedoken in een waterreservoir in het zuiden van het land. De Bulgaarse krant De Standaard meldde dinsdag dat het zeker wat dit Oost-Europese land aangaat een record is. Het gaat om minstens 12 miljoen aan valse euro's. De totale hoeveelheid aan vals geld moet nog worden bepaald, omdat veel pakjes bankbiljetten nog moeten drogen.

Door ANP - 1-11-2016, 18:41 (Update 1-11-2016, 18:41)

Officier van justitie in de stad Plovdiv, Sotir Tsatsarov, zei dat de vervalsingen ongekend goed waren. ,,Ze zien er fantastisch echt uit als gebruikte bankbiljetten'', aldus Tsatsarov. Wel wijken enkele details af. Zo ontbreekt op de kaart van Europa het Griekse schiereiland Athos.

Het onderzoek tegen de vervalsers loopt al enige tijd. Hoofdverdachte en eigenaar van een drukkerij in de streek van Plovdiv, Petar Petrov, heeft al zes jaar gevangenisstraf gekregen voor een zaak van valsmunterij. Verder zijn in deze zaak nog twee verdachten aangehouden.

De Europese Centrale Bank wil in 2018 ophouden met het maken van bankbiljetten van 500 euro. Ze worden volgens de ECB erg veel gebruikt in criminele kringen en voor de circulatie van zwart geld.