'IS op retour in Mosul'

BAGDAD/MOSUL - De soennitische extremisten van Islamitische Staat (IS) lijken geen hoop te hebben de Iraakse stad Mosul te kunnen behouden. Volgens meldingen van de Iraakse nieuwssite Iraqinews is de terreurbeweging dinsdag begonnen haar gewonden uit ziekenhuizen in de stad te evacueren. Volgens bronnen van de nieuwssite zijn in de nacht van maandag op dinsdag tientallen gewonden in bussen naar een onbekende bestemming afgevoerd.

Door ANP - 1-11-2016, 19:29 (Update 1-11-2016, 19:29)

De nieuwssite meldde ook dat de IS-propaganda begin deze week plotseling niet meer rept over Mosul als 'hoofdstad van het kalifaat' van IS. Ook zouden plaatsen waar IS mensen gevangen houdt dichtgaan. Een commentaar in de media van IS opperde dat de val van Mosul niet het einde van de strijd betekent.