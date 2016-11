Paus ziet vrouwen nooit priester worden

ROME - Paus Franciscus vindt dat vrouwen ,,in veel dingen beter zijn dan mannen'', maar priester zullen ze wat hem betreft nooit worden. Daar liet hij dinsdag geen misverstand over bestaan. ,,Het laatste woord is hier al over gezegd door paus Johannes Paulus II en dit blijft zo'', zei Franciscus.

Door ANP - 1-11-2016, 21:29 (Update 1-11-2016, 21:29)

Een journalist die dinsdag met de paus meevloog van Zweden naar Rome vroeg hem vervolgens of hij bedoelde dat het ,,echt nooit, nooit'' zal gebeuren. ,,Als we de verklaring van paus Johannes Paulus II zorgvuldig lezen, ziet het daar wel naar uit'', antwoordde Franciscus. Zijn antwoord is in lijn met de kerkleer, maar zo stellig had Franciscus het zelf niet eerder gezegd.

Veel ruimte liet zijn inmiddels heiligverklaarde voorganger ook niet aan zijn opvolgers. In 1994 schreef Johannes Paulus II dat de kerk simpelweg ,,niet de bevoegdheid heeft om vrouwen tot priester te wijden en dat aan dit oordeel altijd zal worden vastgehouden door alle gelovigen van de kerk''.