Syrische president Assad wil tot 2021 regeren

DAMASCUS/NEW YORK - De Syrische president Bashar al-Assad wil nog tot zeker 2021 aan de macht blijven, ondanks de al vijf jaar durende burgeroorlog in zijn land. Dat zei Assad woensdag tegen journalisten van The New York Times. In dat jaar eindigt de derde ambtstermijn van de omstreden leider.

Door ANP - 2-11-2016, 2:29 (Update 2-11-2016, 3:06)

In het vraaggesprek geeft Assad de Verenigde Staten de schuld van het vele bloedvergieten in Syrië. De VS zou IS hebben gesteund en ook andere militante extremisten. ,,Of er nu een goede of een slechte regering is, het is niet hun missie", bekritiseerde hij elke westelijke inmenging.

Toch staat hij open voor een dialoog met diverse instanties en landen. ,,Zelfs met de Verenigde Staten". ,,Maar dat betekent niet dat we onze soevereiniteit opgeven of dat Syrië een marionet wordt van andere landen", zei Assad.