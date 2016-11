Resultaten onderzoek verdwenen vliegtuig MH370

SYDNEY - Uit nieuw onderzoek naar het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines, de MH370, blijkt dat het vliegtuig op hoge snelheid is neergestort. Het lijkt erop dat het vliegtuig geen brandstof meer had en dat het daarna spiraalsgewijs in zee is gestort, aldus het onderzoeksrapport dat woensdag bekend werd.

Door ANP - 2-11-2016, 7:06 (Update 2-11-2016, 7:06)

Het passagiersvliegtuig verdween in maart 2014 van de radar, toen het met 239 passagiers en bemanning van Kuala Lumpur naar Beijing vloog. Het is tot nu toe niet teruggevonden. Er zijn wel enkele brokstukken opgedoken.

Een vleugelklep, die in Tanzania was aangespoeld, is nu in Australië onderzocht. De onderzoekers van het Australische Transport- en Veiligheidsbureau (ATSB) zeggen in een rapport dat de vleugel niet klaar was voor een landing.

Vermoed wordt dat het vliegtuigwrak in de Indische Oceaan ten westen van Australië ligt.