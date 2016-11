Brits hof doet uitpraak over begin 'brexit'

ANP Brits hof doet uitpraak over begin 'brexit'

LONDEN - Een Brits gerechtshof, de High Court, doet donderdag uitspraak in een zaak over de vraag wie in Londen formeel begint met het vertrek van het land uit de Europese Unie (brexit). Betwist wordt of de regering zelf de stap kan zetten, of dat het parlement het moet doen. Volgens betrokken partijen is de uitspraak om 11.00 uur (onze tijd).

Door ANP - 2-11-2016, 13:44 (Update 2-11-2016, 13:44)

De Conservatieve regering van premier Theresa May gaat ervan uit dat het de taak van de regering is. Tegenstanders van de brexit proberen met juridische procedures het vertrek uit de EU te dwarsbomen. In het parlement is er namelijk geen meerderheid voor de brexit, waartoe de Britten per referendum besloten.