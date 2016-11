Moskou sluit kantoor 'wanbetaler' Amnesty

MOSKOU - De autoriteiten in Moskou hebben medewerkers van Amnesty International (AI) de toegang tot hun kantoor in de Russische hoofdstad geweigerd. Volgens het stadsbestuur loopt de mensenrechtenorganisatie achter met het betalen van de huur.

Amnesty liet weten dat het documenten heeft waaruit blijkt dat de huur wel degelijk netjes op tijd wordt betaald. John Dalhuizen, directeur van Amnesty International Europa, zei dat de maatregel van Moskou mogelijk verband houdt met de harde aanpak van organisaties die kritisch zijn over het Kremlin.

De afdeling van Amnesty International in Moskou was gevestigd in een pand van een overheidsbedrijf. Personeel van de mensenrechtenorganisatie stond woensdagochtend voor dichte deuren. De sloten zijn veranderd en de stroom is afgesloten.