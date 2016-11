Spanje verklaart huiswerk de oorlog

MADRID - De Spaanse scholieren zijn vergeleken met veel Europese leeftijdgenoten slecht af. Ze worden opgezadeld met bergen huiswerk. Dat is nu de oorlog verklaard. In november zijn de weekeinden huiswerkvrij. Dat heeft de organisatie van families met schoolgaande kinderen (CEAPA) woensdag bekendgemaakt. Als de actie niet helpt, wordt de huiswerkstaking in 2017 uitgebreid naar doordeweekse dagen.

Door ANP - 2-11-2016, 21:09 (Update 2-11-2016, 21:09)

Volgens de meest recente studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zit een vijftienjarige gemiddeld 4,8 uur per week op zijn slaapkamertje of aan de keukentafel te buffelen voor een beter rapport. In Spanje is dat 6,5 uur, met uitschieters van ruim 10 uur. Dat is aanzienlijk langer dan in Nederland (5,8), Duitsland (4,7), Denemarken (4,3) en zeker in Finland (2,8).

Reden dus om in actie te komen. Volgens de CEAPA lijdt het gezinsleven onder de hoeveelheid schoolwerk en de kinderen ook. Die moeten weer tijd krijgen om te spelen. In Italië (8,7), Ierland (7,3) en Roemenië (7,3) wordt van de middelbare scholier overigens nog meer zelfwerkzaamheid geëist. China (Shanghai) spant de kroon met 13,8 uur.