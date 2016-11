Obama ventileert kritiek op FBI

WASHINGTON - President Barack Obama heeft nu toch ook blijk gegeven van kritiek op de handelwijze van de FBI, zonder de naam van directeur James Comey te laten vallen. ,,Ik denk dat het bij onderzoeken een regel moet zijn dat men niet handelt op grond van veronderstellingen, onvolledige informatie of lekken'', zei Obama woensdag in een radio-interview met 'Now This News'.

Door ANP - 2-11-2016, 21:34 (Update 2-11-2016, 21:34)

Hij maakte tevens duidelijk zich niet te willen bemoeien met een onafhankelijk onderzoek. ,,Wij handelen op basis van concrete oordelen die worden geveld.'' Maandag liet Obama nog via zijn woordvoerder Josh Earnest weten dat hij Comey er niet van verdacht politieke bedoelingen te hebben met zijn plompverloren mededeling nieuwe e-mails te hebben ontdekt waarbij Hillary Clinton mogelijk is betrokken.