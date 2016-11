Opnieuw aardbeving in Italië

ROME - Midden-Italië is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw getroffen door een aardbeving. De regio die recentelijk al door meerdere bevingen werd getroffen, kreeg dit keer een aardbeving met een kracht van 4,8 te verduren, zo meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Door ANP - 3-11-2016, 3:26 (Update 3-11-2016, 3:26)

Volgens Italiaanse media was het epicentrum bij Pieve Torina op 51 kilometer ten oosten van Perugia en op slechts 10 kilometer diepte. Een beving met een kracht van 5,0 wordt als gemiddeld gezien, maar het feit dat die niet zo diep plaatsvond, versterkt de beving aan de oppervlakte. Over schade is nog niets bekend.

Zondag vond er een aardbeving met ene kracht van 6,5 plaats in de buurt van Norcia en enkele dagen ervoor waren er ook al bevingen van 5,5 en 6,1 geweest. Sindsdien zijn er meer dan duizend kleine naschokken gemeten.