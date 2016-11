Brits parlement moet brexit goedkeuren

LONDEN - De Britse regering heeft de goedkeuring nodig van het Britse parlement om de procedure in gang te zetten om uit de EU te stappen. Dat heeft een Brits gerechtshof, de High Court, donderdag bepaald. Voorafgaand aan het referendum over een brexit was een meerderheid in het parlement tegen het verlaten van de EU.

Door ANP - 3-11-2016, 11:19 (Update 3-11-2016, 11:19)