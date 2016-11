May gaat door met brexit

LONDEN - De Britse premier Theresa May gaat door met de voorbereidingen om uit de EU te stappen. Ze laat via een woordvoerder weten dat de rechterlijke uitspraak donderdag het uitgestippelde schema niet zal veranderen.

Door ANP - 3-11-2016, 13:06 (Update 3-11-2016, 13:06)

Het gerechtshof (High Court) oordeelde dat de Britse regering goedkeuring van het parlement nodig heeft om de procedure in gang te zetten om uit de unie te stappen. May laat weten dat ze nog steeds van plan is voor eind maart het vertrek uit de EU formeel in gang te zetten.

De Bitse regering gaat in beroep tegen de uitspraak. De hoogste rechtbank van het land buigt zich daar in december over.