China zet belangrijke stap voor ruimtestation

WENCHANG - China heeft donderdag met succes zijn tot dusver krachtigste raket de ruimte ingeschoten. Het geslaagde vertrek van de 'Lange Mars 5' vanaf de lanceerbasis in Wenchang is een belangrijke stap op weg naar een permanent Chinees ruimtestation. In 2022 moet het zover zijn.

Door ANP - 3-11-2016, 16:37 (Update 3-11-2016, 16:37)

De 57 meter hoge raket kan 25 ton vracht vervoeren en moet in 2018 de centrale module 'Tianhe 1' in een baan om de aarde brengen. Nu is er onder meer een satelliet aan boord. De capaciteit van de Lange Mars is volgens de kenners te vergelijken met die van de Delta IV Heavy, de sterkste raket in het Amerikaanse ruimtevaartprogramma.