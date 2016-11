Ruim 20.000 ontheemden door aanval op Mosul

NARGIZLIA - Sinds de aanval op Mosul twee weken geleden begon om de stad te heroveren op Islamitische Staat zijn ongeveer 20.700 mensen ontheemd geraakt, onder wie 9700 kinderen. Dat heeft Pernille Ironside, hoofd veldorganisatie van Unicef in Irak, donderdag bekendgemaakt na een bezoek aan het screeningcentrum in Nargizlia.

Daar wordt onder meer de eerste noodhulp verstrekt, eten en drinken bijvoorbeeld, en de gezondheid van de vluchtelingen gecontroleerd. Jonge kinderen worden ingeënt tegen polio en mazelen. Daarna gaan ze door naar een opvangkamp in de buurt. Unicef zorgt met steun van de lokale autoriteiten voor sanitaire voorzieningen, voeding en medische verzorging. Ook worden mensen geholpen die zijn achtergebleven in de dorpen waar IS al is verdreven.