HRW: Belgische politie in de fout na aanslagen

ANP HRW: Belgische politie in de fout na aanslagen

BRUSSEL - Politieagenten in België zijn over de schreef gegaan bij antiterreurmaatregelen na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs en 22 maart van dit jaar in Brussel. Human Rights Watch (HRW) stelt in een rapport dat België te ver is gegaan in het nemen van antiterreurmaatregelen. De mensenrechtenorganisatie documenteerde 26 gevallen van gewelddadig of discriminerend gedrag van de politie.

Door ANP - 4-11-2016, 1:27 (Update 4-11-2016, 1:27)

Bij de 26 incidenten hebben verdachten aan HRW gemeld dat zij beledigende opmerkingen van de politie kregen of hardhandig staande werden gehouden. In tien gevallen was er sprake van buitensporig geweld, in vier gevallen van fysieke mishandeling.

HRW concludeert dat de Belgische regering een reeks problematische wetten heeft aangenomen om terrorisme mee te bestrijden. Zo noemt de organisatie ook de langdurige inzet van zo'n 1800 militairen ter ondersteuning van de politie onwenselijk. Daarnaast zijn er honderden invallen en aanhoudingen geweest.