Turkije pakt leiders pro-Koerdische partij op

ANP Turkije pakt leiders pro-Koerdische partij op

ANKARA - De Turkse politie heeft in de nacht van donderdag of vrijdag de twee voorzitters van de pro-Koerdische partij HDP en minstens dertien andere parlementariërs van de partij opgepakt. Zij worden ervan beschuldigd dat ze weigeren een verklaring af te leggen over misdaden die in verband worden gebracht met ,,terroristische propaganda''.

Door ANP - 4-11-2016, 2:58 (Update 4-11-2016, 2:58)

De politie viel donderdag in Ankara het huis binnen van voorzitter Selahattin Demirtas en in Diyarbakir het huis van Figen Yuksekdag. Volgens advocaten van de HDP is het partijbureau in Ankara doorzocht en zijn nog dertien parlementsleden opgepakt.

Turkije beschuldigt de HDP banden te onderhouden met de Koerdische PKK. Die wordt door de Turkse regering, de VS en Europa als een terroristische organisatie gezien. De HDP is de twee na grootste partij in het Turkse parlement met 59 van de 550 zetels. In Turkije genieten parlementsleden onschendbaarheid, maar voor de leden van de HDP is die immuniteit in mei van dit jaar opgeheven.