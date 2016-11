Poetin onthult standbeeld Vladimir de Grote

ANP Poetin onthult standbeeld Vladimir de Grote

MOSKOU - De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag ter gelegenheid van de feestdag van de Nationale Eenheid net buiten het Kremlin een standbeeld van Vladimir de Grote onthuld, de middeleeuwse grootvorst van Kiev en heel Rusland.

Door ANP - 4-11-2016, 15:50 (Update 4-11-2016, 15:50)

Het orthodoxe geloof waar hij toe overging vormt de ,,gemeenschappelijke geestelijke bron voor de volken van Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne'', zei Poetin. Vanuit die geest van eenheid moeten de Russen de uitdagingen en bedreigingen van nu tegemoet treden, zei hij volgens Russische persbureaus.

Aan de plechtigheid nam ook de Russische patriarch Kirill. Onder Poetin benadrukt het Kremlin orthodoxe waarden om gevoelens van nationale eenheid te versterken.

De feestdag herinnert aan de verdrijving van Poolse bezetters uit Moskou in 1612. In het huidige Rusland is de feestdag in de plaats gekomen van de viering van de Oktoberrevolutie in de Sovjet-Unie op 7 november.

Volgens de Russische televisie is het standbeeld ,,het eerste monument van Vladimir de Grote''. Oekraïne wees er in een tweet fijntjes op dat er al lang een staat in Kiev.