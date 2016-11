Turkije noemt EU-kritiek onaanvaardbaar

ANKARA - De reactie van de Europese landen op de aanhouding van pro-Koerdische politici is onaanvaardbaar. Dit zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, vrijdag.

Door ANP - 4-11-2016, 17:37 (Update 4-11-2016, 17:37)

Landen van de Europese Unie hebben de arrestaties van twaalf parlementariërs van de links-radicale, pro-Koerdische Democratische Volkspartij (HDP) fel bekritiseerd. Onder de arrestanten is partijleider Selahattin Demirtas.

De HDP is in 2012 uit tal van bewegingen gevormd, omdat kleine linkse en pro-Koerdische partijtjes samen wilden proberen een kans te maken om in verkiezingen de hoge kiesdrempel van 10 procent te halen. Dat lukte in de tweede parlementsverkiezingen in 2015. De partij sleepte toen boven de verwachtingen ruim 13 procent van de stemmen in de wacht. Het werd daarmee de derde partij van het land.

De regering beschuldigt de HDP van banden met de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij).