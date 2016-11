Duitse leger wil rekruten streng controleren

BERLIJN - De Duitse CDU-minister van Defensie, Ursula von der Leyen, wil toekomstige militairen streng controleren op hun achtergronden. Zo wil ze voorkomen dat radicale moslims het leger gebruiken voor hun militaire training. Het parlement buigt zich komende week over een speciale wet daarvoor, die vanaf de zomer 2017 in werking zou moeten treden.

Door ANP - 5-11-2016, 10:28 (Update 5-11-2016, 10:28)

Volgens mediaberichten zou de Duitse Militaire Inlichtingendienst inmiddels twintig extremistische moslims hebben ontmaskerd in het leger. Nog eens zestig verdachte personen, die zich hebben gemeld voor het leger, worden gecontroleerd op hun banden met islamitische terreurgroepen. Van dertig veteranen is bekend dat ze als strijders naar Syrië of Irak zijn afgereisd.