ANP 'Politie lost schoten bij vliegveld Istanbul'

ISTANBUL - De Turkse politie heeft zondag schoten gelost bij het Atatürk-vliegveld in Istanbul. Dat gebeurde volgens nieuwszender CNN Türk toen een motorrijder weigerde te stoppen. Een persoon zou gewond zijn geraakt, een tweede man is volgens de zender nog voortvluchtig.

Door ANP - 6-11-2016, 0:02 (Update 6-11-2016, 0:02)

De autoriteiten sloten het vliegveld in de nasleep van de schietpartij in elk geval gedeeltelijk af. Automobilisten mochten het terrein van de luchthaven niet meer oprijden of verlaten, meldde de nieuwszender.

Het vliegveld was eerder dit jaar nog het doelwit van terroristen. In juni bliezen drie zelfmoordterroristen van IS zich op in een terminal. Daardoor kwamen 45 mensen om.