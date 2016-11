Labour: geen onvoorwaardelijke steun Brexit

LONDEN - De Britse oppositiepartij Labour geeft de regering niet de vrije hand bij onderhandelingen over een Brits vertrek uit de EU. Partijleider Jeremy Corbyn zei tegen de Sunday Mirror dat hij onder meer de garantie wil dat bedrijven toegang houden tot de Europese interne markt.

Door ANP - 6-11-2016, 1:16 (Update 6-11-2016, 1:16)

De oppositieleider heeft nog meer wensen: zo wil hij ook garanties op het gebied van onder meer werknemersrechten en milieubescherming. Blijven de gewenste garanties uit, dan zal Labour proberen de start van de Brexit-onderhandelingen met de EU te blokkeren.

De opstelling van Corbyn is een nieuwe tegenvaller voor premier Theresa May. Het Britse gerechtshof High Court oordeelde donderdag dat de regering niet zelf kan besluiten de onderhandelingen met Brussel te starten. Daar is toestemming van het parlement voor nodig.