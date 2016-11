Ontvoerder VS bekent meerdere moorden

WOODRUFF - Een Amerikaan die een 30-jarige vrouw maandenlang zou hebben vastgehouden, wordt nu ook verdacht van zeven moorden. De man gaf volgens Amerikaanse media toe dat meerdere lichamen zijn begraven rond zijn boerderij bij Woodruff (South Carolina).

Door ANP - 6-11-2016, 5:40 (Update 6-11-2016, 5:40)

De politie arresteerde verdachte Todd Kohlhepp nadat de vrouw was gered uit een opslaggebouw op zijn terrein. Het vastgeketende slachtoffer zou twee maanden hebben vastgezeten.

De politie vermoedt inmiddels dat Kohlhepp onder meer verantwoordelijk is voor een moordpartij in Chesnee. Daar opende iemand in 2003 het vuur in een motorzaak. Vier mensen kwamen om het leven.

De bevrijde vrouw wees hem bovendien aan als moordenaar van haar vriendje, die door Kohlhepp zou zijn doodgeschoten. Volgens CNN heeft hij de politie ook laten zien waar twee andere lichamen zijn begraven op zijn terrein. De stoffelijke resten zijn nog niet geborgen.