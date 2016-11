Astronauten, de ware zwevende kiezers

ANP Astronauten, de ware zwevende kiezers

HOUSTON - Geen enkele Amerikaan zal dinsdag zo'n zwevende kiezer zijn als Shane Kimbrough. Letterlijk, want de astronaut zit gewichtloos in het internationale ruimtestation ISS, vierhonderd kilometer boven de aarde. Het complex is een tijdelijk stembureau voor de enige Amerikaan aan boord. Want ook buiten de aarde houden de Amerikanen hun stemrecht.

Door ANP - 7-11-2016, 3:25 (Update 7-11-2016, 3:25)

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft zondag nog eens uitgelegd hoe de verkiezingen in de ruimte verlopen. De vluchtleiding mailt een digitaal stembiljet naar de ruimte. De astronaut kan dat op de verkiezingsdag invullen en versleuteld terugmailen. Een ambtenaar in NASA's thuisstad Houston krijgt de stem binnen en telt die mee.

De astronauten zien stemmen als een burgerplicht, ze willen hun landgenoten een goed voorbeeld geven. ,,Hoe meer we kunnen doen om burgers te laten stemmen, hoe beter. Als deze man vanuit de ruimte kan stemmen, kan ik wel even naar mijn plaatselijke stembureau'', verwoordde astronaut Leroy Chiao de boodschap een paar jaar geleden. Hij was in 2004 de eerste Amerikaan die vanuit de ruimte een stem voor een president uitbracht.