'Russen planden staatsgreep in Montenegro'

PODGORICA - Russische nationalisten waren de aanjagers van een mislukte poging om een staatsgreep te plegen in Montenegro. Er is geen bewijs dat de Russische regering iets met het plan te maken had, zei de Montenegrijnse speciaal aanklager Milivoje Katnic volgens de BBC.

Door ANP - 7-11-2016, 6:51 (Update 7-11-2016, 6:51)

Volgens Katnic was het onder meer de bedoeling om de prowesterse premier Milo Djukanovic te liquideren. Daarvoor wilden de samenzweerders een professionele scherpschutter inschakelen.

Het plan mislukte uiteindelijk. De politie arresteerde op de verkiezingsdag ongeveer twintig verdachten. Het gaat mensen met de Servische en Montenegrijnse nationaliteit, maar de aanklager zegt te beschikken over bewijs dat twee Russische nationalisten achter het vermeende complot zaten.

Het is onduidelijk waar de twee Russen zijn gebleven of waar het bewijs uit bestaat. De verdachten wilden volgens de aanklager voorkomen dat de Balkanstaat zou toetreden tot de NAVO en de banden met de Europese Unie zou aanhalen.