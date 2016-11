China legt activisten Hongkong aan banden

PEKING - Het Chinese parlement heeft maandag ingegrepen in Hongkong. Twee activisten in de stad die bij hun beëdiging als parlementariër weigerden het Chinese gezag te erkennen, mogen hun eed volgens het Nationale Volkscongres niet opnieuw afleggen, bericht staatspersbureau Xinhua,

Door ANP - 7-11-2016, 6:52 (Update 7-11-2016, 6:52)

De activisten kunnen daardoor in de praktijk geen zitting meer nemen in de wetgevende vergadering van de stad, het lokale parlement. Het duo had zich tijdens het afleggen van de eed op provocerende wijze uitgesproken voor onafhankelijkheid van Hongkong.

De activisten zworen tijdens de beëdiging trouw aan ,,de natie Hongkong''. Ook droegen ze een spandoek bij zich met het opschrift. ,,Hongkong is niet China.'' Daarop werd de eed van het duo ongeldig verklaard.

Sympathisanten van het duo waren zondag in Hongkong de straat opgegaan om hun steun te betuigen. De zaak is in de stad nog voor de rechter, maar het oordeel van het Chinese parlement lijkt die zaak overbodig te maken.