Sculptuur Molenbeek eert slachtoffers

ANP Sculptuur Molenbeek eert slachtoffers

BRUSSEL - In de Brusselse gemeente Molenbeek wordt dinsdagmiddag een beeldhouwwerk onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Parijs. Bij beide aanslagen waren inwoners van Molenbeek als daders betrokken. Het kunstwerk 'Vlam van de Hoop’, dat is geïnspireerd op Arabische lettertekens, wordt onthuld door de burgemeester van Molenbeek.

Door ANP - 7-11-2016, 17:47 (Update 7-11-2016, 17:47)

De Molenbeekse kunstenaar Moustapha Zoufri was bezig met een sculptuur in het kader van vijftig jaar Marokkaanse immigratie in België, maar besloot het onderwerp te veranderen. ,,Het is nu 35 jaar dat ik met jongeren werk en het leek mij volkomen abnormaal dat jonge mensen dit hebben gedaan’’, zegt hij tegen persbureau Belga. ,,Anderzijds wilde ik ook uitdrukken dat alle Molenbekenaren afstand nemen van wat is gebeurd.’’

De Belgische federale regering maakte vorige week bekend dat er een monument wordt opgericht om de slachtoffers te herdenken. Dat wordt onthuld op 22 maart 2017, precies een jaar nadat 32 mensen werden gedood bij de aanslagen op het Brusselse vliegveld Zaventem en in metrostation Maalbeek.