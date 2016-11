'Commissaris verkracht misbruikte vrouw'

KABUL - Een jonge vrouw die op een politiebureau in Afghanistan aangifte kwam doen van verkrachting, werd volgens eigen zeggen vervolgens verkracht door de politiecommissaris die de aangifte opnam. De vrouw ging aangifte doen met haar vader. De vader werd weggestuurd, waarna de politieman zich in een kantoor aan de achttienjarige Mariam vergreep.

Door ANP - 7-11-2016, 21:41 (Update 7-11-2016, 21:41)

De jonge vrouw werd door een gewapende man ontvoerd uit haar huis in het noordelijke provincie Balkh. Ze werd in een ander pand door de ontvoerder en een tweede man verkracht. Nadat de politiecommissaris haar had verkracht, zei hij dat ze haar mond moest houden omdat ze anders zou worden vermoord. De man ontkent de beschuldiging.

Seksueel misbruik is schering en inslag in Afghanistan. Van iedere tien vrouwen krijgen er acht mee te maken. Vrouwen doen echter zelden aangifte, onder meer omdat er vrijwel geen vrouwelijke politiemedewerkers zijn. In het geval van Mariam doet justitie in de hoofdstad Kabul onderzoek naar de beschuldiging.