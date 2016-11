Levenslang voor schutter vliegveld LA

LOS ANGELES - De man die in 2013 een beveiliger doodschoot op het vliegveld van Los Angeles, is maandag (lokale tijd) veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 26-jarige Paul Ciancia toonde volgens The Los Angeles Times nauwelijks berouw.

Ciancia was destijds van plan om medewerkers te vermoorden van de TSA, de dienst die reizigers controleert. Een van de TSA-medewerkers werd getroffen door twaalf kogels en overleed. Twee andere beveiligers en een reiziger raakten gewond.

De Amerikaan verklaarde dat hij boos was omdat hij vond dat het TSA-medewerkers zich schuldig maken aan het lastigvallen van reizigers. ,,Ik wilde een statement maken'', zei hij met stemheffing in de rechtszaal. Ciancia bood alleen excuses aan voor het neerschieten van een docent, die per ongeluk was geraakt.

Ciancia raakte zelf ernstig gewond bij de schietpartij. Agenten schoten hem in zijn hoofd. De Amerikaan had de doodstraf kunnen krijgen, maar sloot een deal met justitie. Hij bekende in ruil voor een lagere strafeis schuld aan moord en andere aanklachten.