ANP EU roept Turkije op democratie te redden

BRUSSEL - De Europese Unie en de EU-lidstaten roepen Turkije op de parlementaire democratie te redden en de rechtsstaat en de mensenrechten te respecteren. Het land moet het recht op een eerlijk proces garanderen, zoals dat hoort bij een kandidaat-lid voor de EU.

Door ANP - 8-11-2016, 11:28 (Update 8-11-2016, 11:28)

Dat schrijft EU-buitenlandchef Federica Mogherini dinsdag in een verklaring. De EU-landen zijn zeer bezorgd over de recente ontwikkelingen in Turkije. De mogelijke herintroductie van de doodstraf, de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en sociale media, de sluiting van mediabedrijven en arrestatie van journalisten en parlementariërs van de oppositie zijn ,,extreem zorgwekkend’’.

Al deze maatregelen verzwakken de rechtsstaat en het respect voor mensenrechten en brengen de parlementaire democratie in gevaar, aldus Mogherini. De lidstaten staan klaar om de dialoog met Turkije voort te zetten, aldus de EU.