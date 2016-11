Sommige stembureaus North Carolina langer open

DURHAM - Sommige stembureaus in de Amerikaanse staat North Carolina mogen langer openblijven. Computerproblemen eerder op de dag zorgen voor lange rijen in acht kiesdistricten in Durham.

Door ANP - 9-11-2016, 1:31 (Update 9-11-2016, 1:31)

De kiescommissie van de staat heeft toestemming gegeven zodat mensen langer de tijd hebben om hun stem uit te brengen. Afhankelijk van welk district krijgen mensen van de commissie twintig tot zestig minuten extra de tijd.