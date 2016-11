Huis van Afgevaardigden blijft Republikeins

WASHINGTON - De Republikeinse Partij blijft zoals verwacht de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden houden. Dat meldden de Amerikaanse nieuwszenders NBC en ABC op basis van exitpolls en eerste uitslagen.

Door ANP - 9-11-2016, 2:57 (Update 9-11-2016, 2:57)

De partij beschikt nu over 247 zetels in het 435 zetels tellende Huis. De Democraten hebben 188 zetels in handen.

De strijd om de controle over de senaat is een stuk spannender. De Republikeinen hebben nu 54 zetels in handen, de Democraten 44, twee senatoren zijn onafhankelijk maar stemmen normaliter mee met de Democraten.