Clinton wint in thuisstaat van Trump

ANP Clinton wint in thuisstaat van Trump

NEW YORK - Hillary Clinton is als winnaar uit de bus gekomen in New York, thuisstaat van haar en van Donald Trump. De staat is goed voor 29 kiesmannen.

Door ANP - 9-11-2016, 3:18 (Update 9-11-2016, 3:18)

Voorspellingen wijzen Trump aan als winnaar in Texas, de op een na grootste staat van het land. Texas levert 38 kiesmannen. Alleen Californië (55) levert er meer. Om president te worden heeft een van de kandidaten 270 kiesmannen of meer nodig.