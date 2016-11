Beurzen nerveus over verkiezingen VS

SYDNEY - De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zijn spannender dan verwacht en zorgen voor onrust op de Aziatische markten. Zowel de dollar als de Mexicaanse peso daalde fors.

Door ANP - 9-11-2016, 3:55 (Update 9-11-2016, 4:35)

In de aanloop naar de verkiezingsdag voorspelden de meeste media een gemakkelijke overwinning voor Clinton. In veel staten liggen Trump en Clinton echter dichter bij elkaar dan verwacht.

De Nikkei in Tokio stond 2,25 procent lager aan het eind van de ochtendhandel, en de futures in New York wijzen op een scherp lagere opening woensdag op Wall Street.