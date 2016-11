Aziatische beurzen kelderen

ANP Aziatische beurzen kelderen

TOKIO - Een naderende overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zorgde woensdag voor een bloedbad op de Aziatische beurzen. De toonaangevende Nikkei-index in Tokio daalde maar liefst 5,4 procent tot 16.251,54 punten.

Door ANP - 9-11-2016, 4:56 (Update 9-11-2016, 7:20)

Ook de Hang Seng in Hongkong speelde flink terrein kwijt en daalde tussentijds met 3 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 2 procent en de Kospi in Seoul speelde 2,7 procent kwijt.

In Japan kwamen toezichthouders en centrale bankiers bijeen om de situatie op de financiële markten te bespreken. Uitspraken over ingrepen in het monetaire systeem werden niet gedaan. Een overwinning van Trump werd vooraf door de financiële markten al gezien als slecht nieuws voor onder meer de wereldhandel.

Miljarden verdampt

Japanse bedrijven die veel exporteren, zoals Toyota (min 6,5 procent), Mazda (min 8,7 procent en Nintendo (min 6,2 procent) stonden diep in het rood. Daarbij verdampten miljarden aan beurswaarde.

De dollar liet een flinke daling zien ten opzichte van de Japanse yen, maar ook tegenover de euro en de Zwitserse frank. Beleggers zochten hun heil in zogenoemde veilige havens. Dat was onder meer te zien aan de goudprijs die flink steeg. Ook de prijzen van bijvoorbeeld zilver en platina zaten in de lift.

De olieprijs ging omlaag. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,8 procent tot 43,74 dollar per vat. Brent verloor 2,4 procent tot 44,94 dollar per vat. Beleggers zijn bezorgd dat een overwinning van Trump de wereldeconomie kan schaden en tot een zwakkere vraag naar grondstoffen kan leiden.