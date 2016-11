Trump wint Amerikaanse presidentsverkiezingen

Foto AP/John Minchillo Donald Trump

WASHINGTON - Donald Trump heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen.

Door ANP - 9-11-2016, 8:00 (Update 9-11-2016, 8:41)

Dat is de eindprognose van AP en Bloomberg. Hoewel nog geen van de Amerikaanse media officieel een winnaar hebben aangewezen is het vrijwel zeker dat hij in januari het stokje overneemt van president Barack Obama.

Voorafgaand aan de verkiezingsdag wezen alle peilingen en prognoses op een overwinning voor Clinton. De avond verliep echter heel anders. In staten waarvan werd gedacht dat ze naar Clinton zouden gaan, zoals Pennsylvania en North Carolina, koos een meerderheid voor Trump.

Een toekomstige president Trump heeft weinig te duchten van de politieke oppositie. In zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat behouden de Republikeinen hun meerderheid.

De beurzen hebben geschokt gereageerd op de waarschijnlijke uitslag. De Nikkei-index in Tokio daalde maar liefst 5,4 procent. Ook andere beurzen boekten flinke verliezen.

Ondanks het uitblijven van een officiële uitslag is er uit verschillende delen van de wereld al gereageerd. Geert Wilders en Marine Le Pen, de leider van het Franse Front National, hebben Trump al gefeliciteerd. De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen noemde het verloop van de verkiezingsnacht een „grote schok.”