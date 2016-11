Trump wil Amerika 'herbouwen'

NEW YORK - Donald Trump wil Amerika herbouwen en de droom van het land nieuw leven inblazen. Hij zei dat in zijn toespraak na de winst in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Door ANP - 9-11-2016, 9:08 (Update 9-11-2016, 9:17)

Trump, die verzoenende worden sprak richting zijn verslagen rivaal Hillary Clinton, zei een president van alle Amerikanen te zullen zijn. ,,Dat is belangrijk voor mij.'' Volgens de Republikein is het tijd om de Amerikanen te verzoenen en een einde te make aan de verdeling in het land.

Trump kwam met een reeks beloften over wat hij van plan is tijdens zijn presidentschap. Zo verklaarde hij een ,,groot economisch plan'' te hebben dat de groei zal verdubbelen, zonder in details te treden. Hij zal ,,eindelijk'' voor de oorlogsveteranen gaan zorgen, miljoenen mensen aan het werk helpen en de infrastructuur herbouwen. ,,Amerika zal geen genoegen meer nemen met minder dan het beste'', aldus Trump.

Dankbaarheid

Even voor zijn speech werd Trump gebeld door Clinton, die hem met de overwinning feliciteerde. Trump zei dat Clinton over een lange periode hard heeft gewerkt en dat ,,we een grote schuld aan dankbaarheid'' bij haar hebben.

Eerder sprak de komende vicepresident Mike Pence van een ,,historische nacht''.