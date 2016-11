Inauguratie Trump op 20 januari

ANP Inauguratie Trump op 20 januari

WASHINGTON - De winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen Donald Trump moet nog even wachten voordat hij ook formeel de president van de Verenigde Staten is. Die ceremonie in Washington DC is voorzien op 20 januari 2017. Tot die tijd zal Trump door het leven gaan als de 'president-elect' , de gekozen president. Dat geldt ook voor de beoogd vicepresident Mike Pence.

Door ANP - 9-11-2016, 9:26 (Update 9-11-2016, 9:26)