Trump: kleurrijke miljardair wordt president

NEW YORK - Niemand nam Donald Trump echt serieus toen hij zich vorig jaar kandidaat stelde voor het Amerikaanse presidentschap. Zijn onorthodoxe manier van campagne voeren heeft de zeventigjarige miljardair geleid naar het Witte Huis. Trump wordt de eerste president van de Verenigde Staten die geen enkele politieke ervaring heeft.

Door ANP - 9-11-2016, 9:36 (Update 9-11-2016, 9:36)

Trump is het vierde kind van de vastgoedmiljardair Fred Trump. Op zijn dertiende werd hij naar een militaire academie gestuurd omdat hij zich op school misdroeg. Hij nam het bedrijf van zijn vader over en verschoof de zaken van woningbouw in Brooklyn en Queens naar grote projecten in Manhattan. Daar bouwde hij onder meer de Trump Tower, een wolkenkrabber met 68 verdiepingen met zijn eigen naam in grote letters op de gevel. Inmiddels zijn er veel meer gebouwen die zijn naam dragen, niet alleen in New York maar ook in Mumbai, Istanbul en op de Filipijnen.

Trump bouwde ook hotels en casino's, een onderdeel van zijn bedrijf dat vier keer failliet ging.

Miss Universe

'The Donald' ging in de jaren negentig ook de entertainmentwereld in als eigenaar van de Miss Universe-, Miss USA- en andere schoonheidsverkiezingen. Wereldberoemd werd hij met zijn reallifeserie The Apprentice, waarin deelnemers probeerden een managementfunctie in zijn bedrijf te winnen. Volgens het tijdschrift Forbes is Trump 3,7 miljard dollar (3,3 miljard euro) waard.

Trump trouwde drie keer, de laatste keer met zijn huidige vrouw Melania Knauss. Uit de huwelijken kreeg hij vijf kinderen, van wie de oudsten nu het bedrijf runnen waarvan hij nog altijd CEO is.

Interesse

Trump verklaarde in 1987 al interesse te hebben in het hoogste ambt en deed in 2000 al een keer mee als kandidaat van de Hervormingspartij. In juni 2015 lanceerde hij zijn kandidatuur voor de Republikeinen.

Zijn campagne werd gekenmerkt door schandalen en omstreden uitspraken, onder meer over een tijdelijke stop op immigratie voor moslims en de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Een uitgelekt filmpje waarin hij ranzige uitspraken deed over vrouwen gaf zijn kansen op het Witte Huis een zware klap, maar dat keerde een week voor de verkiezingen.