ANP NAVO-chef feliciteert Trump

BRUSSEL - NAVO-chef Jens Stoltenberg heeft Donald Trump gefeliciteerd met zijn verkiezing tot de volgende president van de Verenigde Staten. Hij ziet ernaar uit met hem samen te werken, liet hij weten in een verklaring.

Door ANP - 9-11-2016, 10:44 (Update 9-11-2016, 10:44)

De Noorse oud-premier wijst op de ,,uitdagingen’’ op het gebied van internationale veiligheid. ,,Het leiderschap van de VS is belangrijker dan ooit. Een sterke NAVO is goed voor de VS en voor Europa.’’ Hij hoopt volgend jaar op een top in Brussel afspraken met Trump te kunnen maken over ,,de weg vooruit’’.

Trump liet eerder weten veel meer te verwachten van Europa. Hij vindt dat de Europese landen veel te weinig bijdragen aan de militaire alliantie en zaaide twijfel over de veiligheidsgaranties die de NAVO biedt als een lidstaat zou worden aangevallen. Stoltenberg zei dat die garanties ,,onvoorwaardelijk'' moeten zijn.