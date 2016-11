Herverdeling migranten over EU stokt

ANP Herverdeling migranten over EU stokt

BRUSSEL - De verspreiding over Europa van vluchtelingen uit Griekenland en Italië stagneert. EU-landen lieten de afgelopen vijf weken 1212 migranten overkomen uit beide landen.

Door ANP - 9-11-2016, 14:12 (Update 9-11-2016, 14:12)

Het herverdelingstempo is afgenomen, maar de Europese Commissie denkt dat dit een tijdelijke ,,uitzondering’’ is, en geen langetermijntrend. Meer inspanningen van de lidstaten zijn echter snel nodig om de afspraken van ruim een jaar geleden over de herverdeling van 160.000 mensen na te komen, aldus EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) woensdag.

Het doel om iedereen die daarvoor in aanmerking komt door te laten reizen voor september 2017 kan nog gehaald worden als EU-landen meer plekken beschikbaar stellen. In Griekenland staan 24.000 mensen klaar om naar een ander Europees land te gaan en in Italië ruim 20.000.

Ook de hervestiging van vluchtelingen uit landen buiten Europa vordert langzaam. De EU-lidstaten spraken in juli 2015 af er 22.504 op te nemen. De laatste weken waren dat er 1157, waarmee het totaal komt op 11.852.