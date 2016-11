EU-ministers wellicht zondag bijeen om Trump

Door ANP - 9-11-2016, 15:07 (Update 9-11-2016, 15:07)

De verkiezing van Donald Trump kan grote veranderingen voor de transatlantische relaties met zich meebrengen. Het is daarom niet vreemd dat de bewindslieden hierover willen overleggen. Het voorstel komt van de Duitse minister Frank-Walter Steinmeier.

De ministers zijn sowieso maandag en dinsdag al in Brussel voor een reguliere vergadering. Op de agenda staan de recente ontwikkelingen in Turkije, Syrië, Libië en de relaties met zes voormalige sovjetrepublieken. Later op de dag schuiven de defensieministers aan om de Europese veiligheidsstrategie te bespreken. Dinsdag wordt onder meer overlegd over de relatie tussen de EU en de NAVO.