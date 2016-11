Pers moet niets hebben van Trump

ANP Pers moet niets hebben van Trump

WASHINGTON - De verkiezing van de zeventigjarige Donald Trump tot 45e president van de Verenigde Staten roept bij de meeste dagbladen vooral duistere gevoelens op. De Britse krant The Guardian spreekt onomwonden van 'een zwarte dag voor de wereld'. Trump op de troon is hét teken van een rechtse politieke trend in de westerse wereld, schrijft de krant.

Door ANP - 9-11-2016, 15:32 (Update 9-11-2016, 15:32)

The New York Times doet er nog een kwalificatie bij: de nieuwe leider is de meest onvoorbereide president in de moderne geschiedenis. Zijn temperament maakt hem bovendien ongeschikt om een land met 320 miljoen inwoners te leiden. Hij wil de pers muilkorven en zijn tegenstanders in de cel gooien. En liegen, aldus de krant, doet hij zonder wroeging. The Washington Post vat zijn afkeer zo samen: ,,Donald Trump president van de VS. Dat zijn woorden waarvan we hoopten ze nooit te hoeven schrijven.''

Onder de burgers heerst angst en woede, noteert de Deense krant Politiken, niet alleen in de VS. Het verstand heeft het verloren en daarmee is ruim baan gemaakt voor een onaangenaam mens: Trump. De Zwitserse Neue Zürcher Zeitung noemt Trump ronduit de verkeerde president van een politiek diep gespleten land. In Duitsland schrijft de Süddeutsche Zeitung dat de VS in één dag een ander land zijn geworden. Maar de nieuwe president is niet geschikt om de twee politieke kampen te verzoenen. Integendeel, Trump is een racist en impulsief. De moslims, zwarten en latino's hebben niets van hem te verwachten.

Ook elders zijn de trefwoorden dezelfde. Geschokt (Clarín in Argentinië), agressie (El País in Spanje), Huis van Horror (Daily News in de VS over het Witte Huis), populist (The Wall Street Journal in de VS). Het Franse blad Libération vat in een speciale editie alles samen onder de nieuwe noemer 'Trumpocalypse'.