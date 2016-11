Popov begraven in Duitsland

EGLOFFSTEIN - Oleg Popov is woensdag begraven in zijn Duitse woonplaats Egloffstein, in Beieren. De wereldvermaarde clown overleed een week geleden op 86-jarige leeftijd in de Russische plaats Rostov aan de Don, waar hij op tournee was.

Door ANP - 9-11-2016, 15:47 (Update 9-11-2016, 16:40)

Popov werd in aanwezigheid van ongeveer honderd genodigden bijgezet. De geboren Rus woonde al 25 jaar met zijn vrouw Gabriela in het Duitse dorp.