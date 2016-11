Verdrag 'Pacific' niet dit jaar in Congres

ANP Verdrag 'Pacific' niet dit jaar in Congres

WASHINGTON - Een vrijhandelsverdrag van twaalf landen aan de Stille Oceaan (Pacific) wordt door het Amerikaanse parlement niet meer behandeld voor Donald Trump president wordt. Dit heeft de leider van de Republikeinse fractie in de Senaat, Mitch McConnell, woensdag beklemtoond.

Door ANP - 9-11-2016, 21:32 (Update 9-11-2016, 21:32)

De dinsdag tot president gekozen Trump heeft zich in zijn campagne fel tegen vrijhandelsverdragen gekeerd. Het verdrag TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) kwam in februari na zeven jaar onderhandelen tot stand. McConnell zei dat er helemaal geen vrijhandelsakkoorden meer ter tafel komen voor de nieuwe president is geïnstalleerd. Dat staat op 20 januari gepland.

De Verenigde staten en de Europese Unie onderhandelen over het TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Na de verkiezing van Trump wordt aan het slagen van de onderhandelingen nog meer getwijfeld.