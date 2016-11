Handgranaat bij Franse ambassade Athene

ANP Handgranaat bij Franse ambassade Athene

ATHENE - Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag vanaf een motorfiets een handgranaat naar de Franse ambassade in Athene gegooid. Een bewaker is daardoor lichtgewond geraakt, melden de Griekse nieuwszender Skai en de publieke radio.

Door ANP - 10-11-2016, 7:49 (Update 10-11-2016, 7:49)

De daders wisten te ontkomen. De politie zette de omgeving af en liet zich officieel niet over de vermoedelijke daders uit. In het verleden zijn soortgelijke aanslagen gepleegd door links-radicale groepen, waarvan delen zijn opgerold maar andere delen voortbestaan.

De Franse ambassade bevindt zich in het centrum van Athene, tegenover het parlementsgebouw. Door de politieafzetting ontstond er donderdagochtend een verkeerschaos.