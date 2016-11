Kremlin had contact met campagneteam Trump

MOSKOU - Rusland zegt in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen wel degelijk contact te hebben gehad met het campagneteam van Donald Trump, ook al hebben de adviseurs van de Republikeinse kandidaat dit herhaaldelijk ontkend.

Door ANP - 10-11-2016, 13:12 (Update 10-11-2016, 13:12)

,,Er waren contacten'', zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov donderdag volgens het persbureau Interfax. ,,Wij gaan hier natuurlijk mee door'', zei hij, zonder toe te lichten waar de contacten uit bestonden.

Russisch ambassadepersoneel had ontmoetingen met leden van het campagneteam van Trump, zei een woordvoerster van het Russische ministerie. Zij noemde dit ,,normale praktijk''. Ook met het campagneteam van Hillary Clinton waren gesprekken aangevraagd, maar die verzoeken waren afgewezen, zei zij.

Over Trumps relatie met Rusland waren tijdens de campagne vragen gerezen. Trump had zich lovend uitgelaten over de Russische president Poetin. Volgens tegenstanders hadden hackers uit Rusland de mailboxen van medewerkers Clinton en de leiding van de Democratische Partij gekraakt.