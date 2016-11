Meerdere doden bij bomaanslag Duits consulaat

MAZAR-I-SHARIF - De bomaanslag in de Noord-Afghaanse stad Mazar-i-Sharif heeft aan ten minste vier mensen het leven gekost. Dat maakte het lokale ziekenhuis in de nacht van donderdag op vrijdag bekend.

Door ANP - 10-11-2016, 21:22 (Update 11-11-2016, 1:14)

Alle dodelijke slachtoffers zijn Afghaans. Het aantal gewonden van de zelfmoordaanslag op het Duitse consulaat is gestegen tot 119. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn alle Duitsers op het consulaat ongedeerd gebleven.

De extremistische Taliban hebben snel de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag, die met een auto met explosieven werd gepleegd. De dader ramde met zijn auto een muur van het pand, meldden Duitse media. Daarop volgde een vuurgevecht.

In Mazar-i-Sharif zijn ook ongeveer honderd Nederlandse militairen actief. Ze leiden er politieagenten en militairen op. Defensie heeft laten weten dat er geen Nederlanders gewond zijn geraakt. Duitsland heeft bijna duizend man in Afghanistan, de meeste in de provincie Balkh waar Mazar-i-Sharif de hoofdstad van is.

Mazar-i-Sharif is met circa 700.000 inwoners de derde stad van het land. De Taliban zouden met de aanslag wraak nemen op westerse luchtaanvallen op gebieden van de Taliban in de aangrenzende provincie Kunduz. Bij een Amerikaanse luchtaanval in Kunduz werden een week geleden dertig burgers gedood en raakten er bijna twintig gewond.