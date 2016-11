Nederlander ontkent uitsteken ogen

Archieffoto

BRUSSEL - De Nederlander die zaterdagnacht was betrokken bij een vechtpartij in Brussel waarbij iemand zijn ogen verloor, ontkent dat hij dat heeft gedaan.

,,Mijn cliënt geeft toe dat hij met het slachtoffer gevochten heeft maar betwist dat hij diens ogen heeft uitgerukt", zei de advocaat van Idriss A. (33) donderdag tegen de Brusselse raadkamer. ,,Wie dat wel zou gedaan hebben, is niet duidelijk."

A. en het slachtoffer, de eveneens 33-jarige Moustapha Hassan, hadden eerder zaterdag ruzie gehad over de politieke situatie in hun vaderland Djibouti. Ze spraken af hun meningsverschil ’s nachts uit te praten, waarbij ze slaags raakten. De in Luik woonachtige Hassan verloor daarbij zijn ogen.

Eerder werd gezegd dat dat met een steekwapen zou zijn gebeurd. In de buurt van de plaats van de vechtpartij in de deelgemeente Elsene werden de ogen en een lemmet aangetroffen.

A. werd zondag opgepakt in een ziekenhuis. Hij verklaarde niet met zekerheid te kunnen zeggen of hij de ogen had uitgestoken.

Maandag werd hij formeel aangehouden wegens ,,foltering met blijvende arbeidsongeschiktheid'' tot gevolg.

De raadsvrouw vroeg niet om A.’s vrijlating, onder meer omdat diens psychische gesteldheid nog wordt onderzocht. De raadkamer verlengde zijn hechtenis met een maand.