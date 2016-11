Vijf landen mogen grenscontroles behouden

BRUSSEL - De EU-lidstaten vinden het goed dat Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen nog drie maanden de controles van hun binnengrenzen voortzetten. Een voorstel van de Europese Commissie om de inperking van het vrije personenverkeer in de Schengenzone nog even toe te staan, werd vrijdag in Brussel goedgekeurd.

11-11-2016

,,De bedoeling is wel om zo snel mogelijk terug te keren naar de gewone situatie”, zei de Slowaakse minister Robert Kaliňák (Binnenlandse Zaken). Slowakije is tijdelijk EU-voorzitter. ,,Deze verlenging geldt maar voor drie maanden.”

De vijf landen kregen in mei toestemming om zes maanden gerichte en beperkte grenscontroles uit te voeren vanwege de migrantenstromen.

De Schengenzone bestaat uit 22 EU-landen plus IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. De grenscontroles in Frankrijk blijven in verband met de terreurdreiging tot eind januari.